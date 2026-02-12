Carola Laner fue elegida vicepresidenta 1° de la Cámara de Diputados: «Asumo este desafío con un fuerte sentido del deber»

La legisladora concordiense sucedió a Gabriela Lena tras la sesión de elección de autoridades del cuerpo acontecida el pasado miércoles 11. En su asunción, priorizó el consenso político, el diálogo legislativo y el compromiso territorial como los pilares de su nueva función.

Durante la sesión preparatoria del miércoles 11, la Cámara de Diputados de Entre Ríos formalizó la elección de Carola Laner como vicepresidenta 1°. La legisladora secundará a Gustavo Hein, quien recibió el respaldo de sus pares para continuar en la presidencia. Laner expresó su honor ante la confianza recibida y definió esta etapa como un desafío institucional que asume con humildad. Asimismo, resaltó la capacidad de Hein para “generar puentes de unidad y diálogo dentro del recinto”.

En su balance sobre la labor legislativa, la diputada remarcó que el cuerpo “se consolidó a través de leyes transformadoras y debates profundos”. Subrayó que la meta del bloque oficialista es el enriquecimiento del debate democrático en lugar de la imposición de mayorías numéricas. Según Laner, el objetivo primordial es “dar respuesta a la agenda de la ciudadanía y mejorar la vida de los entrerrianos, en sintonía con la línea de gestión que marca el gobernador Rogelio Frigerio”, aseguró.

Finalmente, la flamante vicepresidenta hizo hincapié en su impronta territorial y su rol de presidenta de la comisión de Seguridad, donde se proyectan iniciativas clave como el proyecto de la Ley de Reiterancia y el de red de cámaras de videovigilancia. «Legislar es interpretar y transformar la realidad», afirmó la legisladora, quien aseguró que dividirá su agenda entre la labor en Paraná y el contacto directo con los vecinos de Concordia y el interior provincial, con el fin de profundizar la generación de leyes que demanda la sociedad.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA:

