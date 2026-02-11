Gustavo Hein fue ratificado como presidente de Diputados: «Tratar los problemas reales de la gente es el objetivo de esta Cámara»

El legislador fue ratificado por sus pares para presidir la cámara baja para el 147° Período Legislativo. En su discurso, destacó el valor del diálogo parlamentario, el rol del equipo técnico y la importancia de la próxima Asamblea Legislativa como hoja de ruta para el 2026.

Tras ser reelecto por decisión unánime de sus pares, Gustavo Hein expresó que esta distinción representa una «gran responsabilidad y una muestra de apoyo» a la línea de trabajo trazada en los últimos 24 meses. El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos atribuyó el éxito de su gestión al acompañamiento administrativo y parlamentario, subrayando que la dinámica legislativa ha priorizado el diálogo y el consenso por sobre la imposición de mayorías. “Hemos instaurado una línea donde apelamos a las instancias de debate y al trabajo en comisiones para arribar a puntos de encuentro”, afirmó.

De cara al nuevo año legislativo, Hein puso el foco en reducir la brecha entre la política y la ciudadanía, al tiempo que aseguró que el objetivo primordial es tratar «los problemas reales de la gente», que a veces quedan solapados por otros temas de agenda política. Resaltó que la Cámara ha funcionado como una verdadera «caja de resonancia» de la realidad provincial, logrando en gran medida consensuar leyes de manera unánime gracias al respeto mutuo entre el oficialismo y las minorías.

Finalmente, el legislador calificó el mensaje que el gobernador Rogelio Frigerio ofrecerá a la Asamblea Legislativa como la brújula que marcará el rumbo del 2026. Al transitar el tercer año de gestión, Hein vaticinó un período «sumamente dinámico y de trabajo arduo para estar a la altura de las demandas del Ejecutivo”. Además de la labor estrictamente parlamentaria, destacó su compromiso con temas sensibles de la agenda social, como la prevención del suicidio, en tanto que reafirmó su voluntad de actuar como «piloto de tormenta» frente a la compleja coyuntura nacional y provincial.