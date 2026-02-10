El CGE pondrá en vigencia la Credencial de Puntaje Digital 2026 para Nivel Secundario y sus modalidades

Esta nueva credencial es de gran importancia para los docentes y su implementación tendrá un impacto directo y positivo en los concursos de horas cátedra, cargos de ingreso y cargos de conducción en el Nivel Secundario y sus modalidades, garantizando transparencia e igualdad de oportunidades para la docencia entrerriana.

Cada docente podrá acceder a su credencial a través de su Legajo Personal en el sistema SAGE, ingresando al apartado «LUP – Mi Credencial». Allí podrá visualizar su analítico definitivo y los detalles de su evaluación.

Para garantizar la seguridad del proceso, el documento digital cuenta con un código QR que permite verificar su autenticidad. A la hora de concursar, los aspirantes pueden presentar la credencial de puntaje digital tanto en formato PDF desde un dispositivo móvil como de forma impresa, siendo igualmente válidas ambas opciones.

Con la puesta en vigencia de la Credencial de Puntaje Digital 2026 se avanza en dar verdaderamente cuenta de la actualización en la carrera de cada docente donde se ven reflejadas titulaciones, trayectoria, antigüedades y todas sus capacitaciones, demostrando el esfuerzo por perfeccionarse continuamente, garantizando la calidad educativa en el aula y en el aprendizaje de cada estudiante.