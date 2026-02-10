Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, secuestran arma de fabricación casera

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de ayer, personal de la Comisaría Primera llevó a cabo un operativo exitoso en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Alfonsina Storni y Pública.

El procedimiento, enmarcado en una causa por amenazas y resistencia a la autoridad, concluyó con el secuestro de un arma de fabricación casera.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1, bajo la dirección de la fiscal auxiliar Dra. Denise Caraballo. En el lugar, los efectivos secuestraron un caño de gas de aproximadamente 1,20 metros, modificado para funcionar como un arma tipo «tumbera».

La investigación se originó a raíz de un violento episodio ocurrido el pasado sábado 7 de febrero. En esa oportunidad, un hombre (quien actualmente permanece detenido) habría utilizado el objeto secuestrado para dañar un automóvil Fiat Siena y amenazar a un vecino de la zona.

Además, al momento de la intervención policial, el sujeto arremetió contra dos funcionarios del Comando Radioeléctrico, provocándoles lesiones.

