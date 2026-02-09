Autoridades invitan a participar del stand de Entre Ríos en Expoagro

En relación a la muestra, que se realizará en San Nicolás, desde el martes 10 al viernes 13 de marzo inclusive; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, expresó: «Es una de las ferias más importantes para la industria, el comercio y toda la actividad agropecuaria; como también la industria del conocimiento. Desde el Gobierno de Entre Ríos, nuestro deseo es que las empresas no pierdan la oportunidad de inscribirse y participar».

Por su parte, Paula Vicari, coordinadora general de Gestión del Ministerio de Desarrollo Económico, indicó que «este año la apuesta va a ser aún mayor, con un stand más amplio que el de 2025, lo que nos permite convocar a más empresas a mostrar los servicios y productos que ofrecen».

Añadió que «también, tendremos una sala para charlas y conferencias, cuya agenda estamos terminando de confeccionar; principalmente vinculadas a la agroindustria, la Ag Tech y la producción agrícola sustentable, actividad que queremos promover desde la Provincia».

Asimismo, el director de Economía del Conocimiento, Matías Ruiz; afirmó que «para las empresas participantes, esta feria significa una oportunidad de vincularse tanto con nuevos clientes como con la cadena productiva en sí. Desde la Secretaría de Modernización, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Económico para sumar el aporte de las empresas de tecnología y los grupos de investigación entrerrianos, quienes ya estuvieron presentes el año pasado».

Las actividades tendrán lugar en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires; ubicado en la ruta nacional 9 – KM 225. Se trata de la segunda vez consecutiva que el Gobierno provincial participa activamente de esta muestra, poniendo a disposición stands para la promoción de productos y servicios por parte de firmas entrerrianas.

Durante cuatro días, Expo Agro reúne a compradores, vendedores, entidades financieras y rondas de negocios nacionales e internacionales; presentando las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, ganadería, fitosanitarios y servicios para la agroindustria. Los horarios serán, del martes 10 al jueves 12 de marzo de 8.30 a 18.30; y de 8.30 a 15 el viernes 13.

Las inscripciones para participar estarán abiertas hasta el viernes 13 de febrero inclusive.