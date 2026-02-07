Frigerio remarcó que el acuerdo con EE UU genera «grandes expectativas» para sectores exportadores de Entre Ríos

Rogerio Frigerio ponderó el acuerdo comercial suscripto entre Argentina y Estados Unidos, destacando las oportunidades que el entendimiento abre para los sectores productivos de la provincia, especialmente la industria cárnica y láctea.
A través de sus redes sociales, Frigerio destacó la importancia del avance en la integración comercial entre Argentina y Estados Unidos y señaló que “siempre es una buena noticia avanzar en la integración de nuestro país”.
El mandatario remarcó que “este acuerdo con EE.UU abre nuevas oportunidades de inversión y financiamiento que desde Entre Ríos podemos aprovechar, y genera grandes expectativas para sectores exportadores clave de nuestra provincia, como el cárnico y el lácteo, entre otros, fundamentales para nuestra economía regional”, sostuvo.
Al tiempo que enfatizó que “hay que seguir por este camino para transformar estas oportunidades en más producción, más empleo y desarrollo”.
El acuerdo
El mismo, se denominó «Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco», fue firmado en Washington por representantes de ambos gobiernos y tiene como objetivo profundizar la cooperación comercial y atraer inversiones, en un marco de relaciones bilaterales más estrechas.
Según el documento oficial divulgado por la Casa Blanca y fuentes argentinas, el pacto contempla la reducción o eliminación de aranceles en una amplia gama de productos y la ampliación de cuotas de exportación y acceso a mercados.
El entendimiento, según se indica, también incluye compromisos para facilitar inversiones mediante apoyos financieros y mecanismos de financiamiento que, según el gobierno nacional, podrían traducirse en proyectos productivos en diversos sectores.
Producción entrerriana
En los círculos empresariales y productivos de la provincia de Entre Ríos, el anuncio fue recibido con optimismo por la posibilidad de expandir exportaciones y diversificar mercados. El sector cárnico, que históricamente ha buscado mayores aperturas internacionales, y la industria láctea ven en este pacto una oportunidad para impulsar su presencia en el exterior.
Si bien el acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso argentino para entrar en vigor plenamente, su firma marca un punto de inflexión en la relación comercial entre Buenos Aires y Washington.