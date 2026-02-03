Conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay: «El administrador tiene mucha responsabilidad con lo que pasó»

El presidente de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), Marcelo Osores, se refirió al conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay que terminó con trabajadores detenidos y una conciliación obligatoria vigente.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Osores consideró que “hubo una represión innecesaria de la policía por orden de la Fiscalía y denunciada por el administrador del puerto; con una conciliación obligatoria a la mano, mandaron a reprimir y no se entiende qué quisieron justificar. Estamos en plena conciliación obligatoria con una audiencia que se va a dar en el Ministerio de Trabajo Provincial el 10 de febrero”.

Respecto del conflicto propiamente dicho, indicó que “escuchar a (el presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, Marcos) Di Giuseppe es escuchar a la empresa, es escuchar el mismo argumento que la empresa. No se entiende la variación en la manera que tuvo de hablar y de actuar, porque en Semana Santa había estado reunido con la gente de SUPA de Concesión del Uruguay –sindicato que está adherido a nuestra Federación- y le había manifestado hasta su alegría, porque el SUPA de Concepción del Uruguay estaba en un proceso de normalización”.

“No obstante eso, estando el sindicato en normalización por acefalía, el mismo normalizador tiene el derecho gremial y legal correspondiente hasta tanto se normalice eleccionariamente el sindicato. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ley, lo dice el boletín oficial del Ministerio de Trabajo, que la única representación gremial que tiene Concepción del Uruguay de los trabajadores es el SUPA Concepción del Uruguay”, sentenció.

En cuanto a la injerencia de SUPA Paraná, relató: “Cuando nosotros tomamos la comisión de nuestra Federación hicimos replanteos de los gremios que estaban en acefalía y encontramos al SUPA Concepción del Uruguay con esa acefalía y cuando llegamos a Concepción del Uruguay encontramos que no había absolutamente nadie, que no había nada y que, lógicamente, se había tomado una representación que no lo era. Lógicamente por una cuestión del tema salarial, de condiciones laborales, de muchas falencias que hoy tienen los trabajadores, se había tomado al sindicato del Bajo Paraná, que no tiene ninguna representación para firmar ningún acuerdo con la empresa. Ahí argumentaron y dejaron de lado al gremio del Bajo Paraná y hacían convenio con la Fempinra (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina), una federación que agrupa también a gremios. Una Federación que es la misma que nosotros y no puede actuar sin un sindicato de base”.

Al respecto, apuntó que “el hecho fundamental acá es que se buscaban excusas para no firmar un acuerdo y no volver a la normalidad con el sindicato de representación –que es el SUPA Concepción del Uruguay- por una cuestión económica de parte de la empresa”.

Respecto de las diferencias que implica acordar con SUPA Concepción del Uruguay o con SUPA Bajo Paraná o Fempinra, Osores señaló que “en la actualidad el jornal de los portuarios en la provincia de Entre Ríos es, por lejos, el más bajo, porque está trabajando a un 30% de lo que es un jornal estándar. No está diagramado un jornal en el país de determinado valor, pero por ejemplo un jornal de un estibador en un puerto organizado como puede ser Mar del Plata, creo que está 95.000, mientras que en el puerto de Concepción del Uruguay están trabajando por 40.000 pesos el jornal. En cuanto a condiciones laborales, les dan la mínima indumentaria para trabajar, casi nada; no tienen fijado entrega de ropa de seguridad; hay baños químicos para que los compañeros se cambien y hagan sus necesidades. O sea, esa es la ventaja que tiene la empresa: tiene sus ganancias por intermedio de sacarle plata a los trabajadores o mirar el bolsillo a los trabajadores y no por la producción”.

“Un puerto organizado es que los trabajadores estén organizados, que las empresas estén organizadas y tener el organismo de control y de autoridad, que es en este caso la administración portuaria, que es el que tiene que tener la imparcialidad, el que tiene que tener el control y que las dos partes que representan el mundo del trabajo estén bajo la ley y esa ley la tiene que imponer la administración portuaria”, definió.

Ante ello, volvió a cargar las culpas sobre el ente autárquico y su presidente: “El administrador portuario tiene mucho que ver con lo que pasó, tiene mucha responsabilidad. No sucedió una tragedia porque Dios así lo quiso, no porque no hubiera intenciones, porque realmente había una situación de una manifestación gremial que por derecho los trabajadores tienen que tener y estaba totalmente controlada. Nosotros no tenemos nada que ver con la represión, y la empresa no actuaba, actuaban sus empleados. Sus empleados, lamentablemente, actuaron sobre la justicia y sobre la parte policial. Desde la provincia de Entre Ríos actuaron rápidamente, plantearon la necesidad de juntar a las partes, dieron la conciliación y así y todo pareciera que le tuvieron que dar un mensaje a la empresa y mandaron a reprimir violentamente a los trabajadores. Cuando el administrador dice en los medios que vino gente de afuera que no tenían nada que ver, yo le digo que tienen mucho que ver. Y también dijo que venía un colectivo de Bahía Blanca, pero le aclaro que también vinieron los trabajadores de Punta Alta, de Mar del Plata, después se unieron trabajadores de La Plata y estaban viajando trabajadores de Puerto San Martín, en la provincia de Santa Fe; es decir que estábamos todos respaldando a los trabajadores de SUPA Concepción del Uruguay, porque así es nuestro lema, así es nuestra Federación; donde haya un problema que nos puede afectar a todos y donde se afecte a un trabajador portuario, ahí vamos a estar todos juntos. Está claramente demostrado que es un modus operandi que tienen en Concepción del Uruguay y que si, los trabajadores dejamos que esto ocurra, no solamente somos cómplices, sino que estamos marcando un modelo de gestión que no lo queremos”.

También desestimó los dichos de Di Giuseppe respecto a que en el puerto de Concepción del Uruguay se paguen los jornales que corresponden: “Eso no es así. Y me da mucha pena, mucha vergüenza que un administrador portuario trate como Di Giuseppe trató a los trabajadores en algún comentario, diciendo que son changarines, que vienen, hacen el turno y se van a trabajar a otro lado. Lamentablemente es así porque un trabajador portuario entrerriano dice que le conviene más ir a cazar un carpincho, que ir a trabajar al puerto. Esa es la metodología que quieren implementar en los puertos entrerrianos, no darle la categorización que tienen los estibadores, la importancia que tienen los estibadores a la hora de trabajar en los puertos”.

En ese marco, reiteró que “un puerto en crecimiento es un puerto organizado, con las tres patas fundamentales; la empresaria, que es la que tiene que traer el trabajo, y lo tenemos que defender; los trabajadores, que sin ninguna duda son el motor de la producción; y la pata política del puerto y la administración portuaria que tiene que poner las cosas en su lugar”.

Agregó que “cuando dice que hay un encuadre, es un argumento de la empresa que lo esgrimió en audiencias en el Ministerio de Trabajo en Capital Federal, diciendo que no hay ningún tipo de encuadre. Cuando hay una disputa de encuadre sindical es cuando dos gremios tienen la misma representación en el mismo lugar y ahí terminan definiendo los trabajadores y el Ministerio de Trabajo también toma su resolución según la cantidad de puestos de trabajo. Es un encuadre sindical que arranca en la comisión arbitral de la CGT y es bastante engorroso, pero bastante claro el trámite de encuadre sindical. Acá estamos hablando de representación. Cuando el administrador dice, quisiera saber si el trabajador se quiere afiliar o no, es una potestad del trabajador. El trabajador, si quiere, no se afilia al sindicato y no hace el aporte correspondiente, pero lo que sí tiene que hacer el trabajador es respetar la representación que hay en la jurisdicción portuaria. Eso está muy claro en lo que es la ley portuaria”.

“No es la misma voluntad política que hay en el Ministerio del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y de los organismos provinciales de resolver el problema de parte de la administración portuaria. El administrador portuario sabe bien claramente algo que no lo dice públicamente, pero sí lo dijo en privado cuando recibió a la gente del SUPA de Concepción del Uruguay que le entregaron lo que usaban de pretexto para no negociar. Porque un normalizador tiene la misma facultad que un secretario general mientras esté en proceso la normalización, y sin embargo decían que no era válido, que había que hacer las elecciones, que tendríamos que constituirlo. En el medio, dejaron entrar al puerto una pseudo comisión que quería ingresar a la comisión directiva, que lo tuvimos que denunciar penalmente, con un 90% de la comisión que era gente del Gran Buenos Aires y con el secretario general de Capital Federal”, criticó.

Ante ello, aclaró: “Nosotros fuimos a acompañar a los compañeros de Concepción del Uruguay en su reclamo. En cuanto a la comisión directiva, llevamos adelante el proceso eleccionario el año pasado, que culminó en noviembre con las elecciones en el SUPA de Concepción, y todos los integrantes que tienen la certificación de autoridades del Ministerio de Trabajo, el 100% de los integrantes de la comisión directiva son todos trabajadores del puerto de Concepción. Son todos estibadores del puerto de Concepción y que viven en Concepción del Uruguay. Esa es la política que nuestra Federación lleva adelante, normalizar los sindicatos y que las representaciones sean exclusivamente del puerto del que estamos hablando”.

“Acá se trata de respetar lo que la empresa quiere y la empresa lo que quiere es no tener representación, porque así se está manejando, así literalmente se está manejando”, cuestionó.

Para finalizar, apuntó: “Quiero agradecer la participación de los organismos de la provincia de Entre Ríos que convocaron a esta reunión y no tengo ninguna duda que en la próxima audiencia se va a terminar con este calvario y esta explotación de los trabajadores del puerto de Entre Ríos. Todos saben que no tengo el mismo color político que el gobernador, pero sinceramente me sorprendí con la actitud que ha tomado en varias cosas para recomponer a la provincia, como denunciar la corrupción en las obras, denunciar la corrupción en lo que ha pasado y lo que han sufrido los entrerrianos. Estoy convencido que lo debe tener en la agenda, y le solicito públicamente que ponga la prioridad de los trabajadores un poquito más arriba, porque la corrupción empresarial está más que a las claras, que se llena los bolsillos esta empresa con la plata de los trabajadores, la salud de los trabajadores y el bienestar de los trabajadores. No tengo ninguna duda que esto se va a replantear y que los trabajadores del puerto de Concepción y el SUPA del puerto de Concepción van a poner las cosas en su lugar, que se va a abrir una mesa de diálogo donde se va a ir recomponiendo las cosas paulatinamente. Y si no es así los trabajadores de todo el país vamos a seguir acompañando a los trabajadores del puerto de Concepción a cambiar esto definitivamente”.