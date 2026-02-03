Tiempo en Entre Ríos: renuevan alerta por calor extremo y se espera un martes agobiante

La ola de calor continúa golpeando con fuerza a Entre Ríos. Luego de lunes agobiante, se espera por un martes con similares características.

Las máximas treparán bien por encima de los 30 grados, consolidando la tendencia que se ha registrado en los últimos días. Así estará el tiempo.

Tiempo en Entre Ríos: a cuánto llegará la máxima en cada zona

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 35 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 25 grados y una máxima de 36 grados. Allí rige el alerta por temperaturas extremas y se debe prevenir la exposición de grupos de riesgo.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado. Ahora