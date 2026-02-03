Alerta fitosanitaria por ataque de picudo rojo de las palmeras

Se confirmó la detección de ejemplares de Picudo rojo de las palmeras en Isla Martín García. Se trata de una plaga capaz de dañar a más de 35 especies de palmeras y por la cual se encuentra vigente un alerta fitosanitario en todo el país. Entre Ríos es una región agroecológica sensible a la presencia de la plaga, atento la gran cantidad de especies que habitan su territorio.

El hallazgo corresponde a una muestra de insectos recolectada de una palmera Canaria ubicada en provincia de Buenos Aires, presentaba síntomas aparentes de daño por Picudo rojo de las palmeras y cuya sospecha fue reportada al Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo.

Desde la declaración del alerta fitosanitario por la plaga, el servicio sanitario nacional y de las provincias trabajan de manera conjunta para la prevención y concientización sobre esta plaga y, desde la confirmación de la detección de su presencia, se encuentran articulando acciones para implementar de forma inmediata el plan de contingencia, a fin de controlar este foco y evitar su dispersión.

El picudo rojo es un insecto que vive en grupo y ataca a las palmeras en cualquier estado de su desarrollo y ocasiona daños severos, que van desde la caída de hojas hasta la muerte de la planta. Su cabeza es estrecha, con pico largo y delgado, al igual que su cuerpo. Su color es rojizo o anaranjado y tiene manchas negras. Puede medir hasta 5 centímetros. Cabe destacar que no afecta a la salud de las personas ni de los animales.

La plaga se encuentra presente en Uruguay, donde ha extendido rápidamente su área de presencia y su presión de ingreso hacia la Argentina.