Concepción del Uruguay: Se incendió parte de la planta de Granja Tres Arroyos

Un incendio en el taller de rodado de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay fue controlado por Bomberos, quienes trabajaron en el enfriamiento de cilindros de acetileno y oxígeno.
Un incendio se desató en el taller de rodado de la planta de Granja Tres Arroyos ubicada en el barrio Matadero de Concepción del Uruguay, este lunes, alrededor de las 20:45.
La situación fue controlada por los Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes trabajaron en el enfriamiento de los tubos de acetileno y oxígeno que se encontraban dentro del recinto.
Los equipos de emergencia desplegaron tres unidades: una autobomba y dos camiones de abastecimiento, para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara.
Según los informes, la situación fue contenida sin que se registraran víctimas ni personas heridas. El fuego, que inicialmente causó preocupación por la presencia de materiales inflamables, fue extinguido con éxito. Se desconoce el origen del foco.
Retorno de la producción tras parate y acuerdo con los trabajadores
Este incidente ocurre en el contexto de la reciente reactivación de la producción en Granja Tres Arroyos.
La empresa, que es la mayor avícola del país, había sufrido un parate total de 10 días debido a una crisis interna. Sin embargo, el martes pasado, tras la intervención de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, se alcanzó un acuerdo con los trabajadores de la planta.
Elonce – Génesis24