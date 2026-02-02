Concepción del Uruguay: Familia que recién llegaba al barrio denuncia «robo planeado» a su vivienda

Ocurrió en la madrugada de este domingo en Concepción del Uruguay. Los delincuentes entraron por el patio mientras la familia dormía y se llevaron desde electrodomésticos hasta los juguetes de los niños.

La mudanza y la ilusión del nuevo hogar se transformaron en pesadilla para una familia del Barrio 102 Viviendas. En plena madrugada, mientras los propietarios descansaban, delincuentes ingresaron a la propiedad y «vaciaron» el patio, llevándose pertenencias de gran valor económico y afectivo.

Un robo planeado

Las víctimas están convencidas de que no fue un hecho al azar. “Claramente ya nos tenían fichados hace días y solo esperaron el momento”, relataron con amargura. Pese a que había gente dentro de la vivienda, el profesionalismo de los malvivientes hizo que nadie escuchara un solo ruido.

Entre los elementos sustraídos se encuentran:

Una bicicleta Rodado 29 , marca Sunny (color negra con verde).

Un lavarropas .

Conservadoras.

Incluso pelotas de fútbol de los niños de la familia.

Sospechas en el vecindario

Tras realizar la denuncia correspondiente, los damnificados dialogaron con otros vecinos de la zona. La conclusión a la que llegaron es inquietante: sospechan que los autores son personas del mismo barrio.

“Creen que son todos cómplices y que estaba todo complotado”, señalaron las víctimas, quienes sienten la impotencia de ver a los sospechosos circular libremente por las calles del lugar.

El pedido de justicia

Si bien la familia mantiene la esperanza de que la policía logre recabar información, su principal objetivo ahora es visibilizar el caso para que no les ocurra a otros vecinos. “No creemos recuperar las cosas, pero sí queremos escrachar a estos delincuentes que pasan como si nada”, sentenciaron.

Crédito: 03442