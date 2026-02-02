Autovía Artigas: Incendio destruyó totalmente un vehículo

Un automóvil quedó completamente calcinado durante la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 50.

Cerca de las 6:02 horas, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú recibió el alerta de un incendio vehicular y despachó de inmediato el móvil 35 hacia el lugar del siniestro.

Al llegar al sitio, los bomberos se encontraron con un panorama de destrucción total: un Citroën C3 Picasso envuelto completamente en llamas, sin posibilidad alguna de salvamento. El fuego había consumido la totalidad del vehículo.

La voracidad del incendio no se limitó al automóvil. Las llamas se propagaron hacia la banquina y los pastizales circundantes, afectando una superficie aproximada de 50 por 15 metros, lo que evidencia la magnitud del siniestro.

Los bomberos trabajaron en el control y extinción del fuego para evitar que se propagara aún más sobre la vegetación seca de la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y si hubo personas afectadas en el hecho. R2820