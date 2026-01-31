Insólito: Prófugos por delito de abigeato denunciaron en la comisaría un falso robo de vehículo. Quedaron detenidos

Una situación inusual se registró este viernes en la localidad entrerriana de Gral. Ramírez. Fue cuando dos sujetos se hicieron presentes en la Comisaría de esa ciudad y denunciaron que habían sido víctimas del robo de su auto Fiat Uno, en la zona de Aranguren (Dpto. Nogoyá).

Los funcionarios policiales realizaron las averiguaciones pertinentes con entrecruzamiento de datos con sus pares de la vecina localidad y constataron la falsedad del hecho denunciado.

Además, se pudo comprobar que ambos sujetos, estaban prófugos de la Justicia, tras haber cometido un delito de abigeato horas antes en el interior de un campo, dejando el vehículo abandonado y dándose a la fuga.

Por este motivo, los 2 delincuentes de 36 y 26 años por disposición de la Fiscalía actuante, fueron detenidos y luego trasladados a la Jefatura Departamental con sede en Nogoyá.

