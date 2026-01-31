Plantación de árboles autóctonos en el Parque La Salamanca

La Coordinación de juventud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Coordinación de Participación Ciudadana y la Iglesia Evangélica “Gracias a Dios”, realizaron en conjunto una acción de cuidado ambiental con la plantación de árboles autóctonos en la Zona Joven ubicada en el Parque La Salamanca.

En esta oportunidad, se incorporaron las especies Inga y Mata Ojo, seleccionadas por su valor ambiental y su adaptación al ecosistema local, contribuyendo a fortalecer la biodiversidad y el arbolado urbano.

La actividad se enmarca en un proyecto de forestación comunitaria, con la participación de los arboladores comunitarios Miguel Inda y Carlos Kinchernetch, quienes supervisan la correcta plantación y el cuidado inicial de cada ejemplar.

Al respecto, el coordinador de Participación Ciudadana, Gabriel Perdomo, destacó la importancia de este tipo de acciones y expresó: “Plantar un árbol con la juventud es elegir esperanza, participación y responsabilidad. Es dejar una huella viva que crece con ellos y con la ciudad”.

Por su parte, el Coordinador de Juventud, Carlos Mendoza, remarcó: “Involucrar a los jóvenes en acciones concretas como la plantación de árboles no solo genera impacto ambiental, sino que también fomenta valores de participación, pertenencia y responsabilidad social”.

Desde el Municipio se continúa impulsando iniciativas que promueven el compromiso ambiental, la participación comunitaria y de las juventudes en el cuidado de los espacios públicos.

