Secuestraron marihuana, balanzas digitales y 375 mil pesos en Villaguay: una mujer quedó detenida

Este viernes por la tarde, la policía de Entre Ríos llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Villaguay, en el marco de una investigación por infracción a la ley 10.566.

El procedimiento fue realizado por personal de la división Drogas Peligrosas, con el apoyo del Grupo Especial, dependientes de la Jefatura Departamental Villaguay, dando cumplimiento a una orden de la justicia provincial.

La medida se concretó en una vivienda de calle Paraguay. En el lugar se secuestraron 30 envoltorios de marihuana, 2 balanzas digitales, recortes de nylon, 2 teléfonos celulares y $375.000 en efectivo, elementos “directamente vinculados a la comercialización de estupefacientes”.

Como resultado del operativo, una mujer mayor de edad fue detenida e incomunicada, quedando a disposición de la justicia.

La causa es tramitada por el Ministerio Público Fiscal a cargo de la Dra. Virginia Dropsi y la Jueza en feria de Villaguay, Dra. Anahí Polizzi.