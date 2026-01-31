Ruta 39: Cuatro jóvenes interceptados y un jefe policial herido tras peligrosa persecución

Según se confirmó a Génesis24, una persecución que se extendió por varios kilómetros sobre la Ruta Provincial Nº 39 terminó esta madrugada con un funcionario policial lesionado y cuatro jóvenes oriundos de la ciudad de Colón identificados. El conductor del vehículo permanece bajo arresto.

El incidente comenzó alrededor de las 01:50 horas de hoy, cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend, de color blanco, evadió un control preventivo en el acceso a la localidad de San Justo. A pesar de las advertencias de los uniformados, el vehículo emprendió una huida a alta velocidad en dirección al oeste.

Minutos más tarde, el rodado fue visualizado en el puesto policial de Herrera, donde el conductor volvió a hacer caso omiso a las señales de detención, continuando su marcha hacia Basavilbaso. Ante la peligrosidad de la situación, la División Investigaciones y la Sección Guardia Especial coordinaron un operativo cerrojo.

En un intento por eludir el bloqueo policial cerca de la intersección con la Ruta Provincial Nº 20, el conductor realizó una maniobra evasiva a gran velocidad. En dicha acción, el vehículo rozó a un Subcomisario que participaba del procedimiento, provocándole una lesión en su mano derecha.

Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron interceptar el automóvil pocos metros antes del cruce de rutas.

En el automóvil circulaban cuatro personas de sexo masculino, todos con domicilio en la ciudad de Colón:

Conductor (22 años): Permanece detenido y fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.

Acompañantes (21, 21 y 26 años): Tras ser correctamente identificados, recuperaron la libertad ambulatoria, aunque quedaron supeditados a la causa judicial.

La Fiscalía en turno dispuso el secuestro del vehículo y el inicio de actuaciones por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. El funcionario policial, por su parte, recibió asistencia médica y se constató que presenta lesiones de carácter leve.

