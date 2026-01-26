El sorgo entrerriano de este verano expone su mejor versión

El cultivo presenta estados fenológicos que van desde V8 (ocho hojas desplegadas) hasta panojamiento.
La condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente:
- Muy buena: 50%
- Buena: 44%
- Regular: 6%
En general, el cultivo muestra buen desarrollo y adecuada cobertura en aquellas zonas donde no se registró déficit hídrico, lo que representa el 94% del área evaluada en condición Muy Buena y Buena. En contraste, el 6% restante calificado como Regular, corresponde a sectores donde las precipitaciones fueron nulas o escasas y se registraron elevadas temperaturas, lo que provoca síntomas de estrés hídrico en las plantas, tales como acartuchamiento y quemado de hojas.
En numerosos sitios se realizaron aplicaciones para el control de pulgón, dado que los niveles del insecto son elevados.