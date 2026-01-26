El sorgo entrerriano de este verano expone su mejor versión

La superficie sembrada con sorgo en la provincia para el ciclo 2025/26 se estima en 55.000 hectáreas, lo que representa una disminución del 55% respecto al ciclo anterior.De acuerdo a lo reportado desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el sorgo granífero abarcaría el 56% del área implantada (31.000 hectáreas), mientras que el 44% restante (24.000 hectáreas) correspondería a sorgo doble propósito o forrajero.

El cultivo presenta estados fenológicos que van desde V8 (ocho hojas desplegadas) hasta panojamiento.

La condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente:

Muy buena: 50%

Buena: 44%

Regular: 6%

En general, el cultivo muestra buen desarrollo y adecuada cobertura en aquellas zonas donde no se registró déficit hídrico, lo que representa el 94% del área evaluada en condición Muy Buena y Buena. En contraste, el 6% restante calificado como Regular, corresponde a sectores donde las precipitaciones fueron nulas o escasas y se registraron elevadas temperaturas, lo que provoca síntomas de estrés hídrico en las plantas, tales como acartuchamiento y quemado de hojas.

En numerosos sitios se realizaron aplicaciones para el control de pulgón, dado que los niveles del insecto son elevados.