Secuestran revólver a sujeto que había amenazado a su expareja

La Policía realizó un allanamiento que terminó con el hallazgo de un arma de fuego y balas en una casa de esa ciudad. Ocurrió en Urdinarrain.

En la noche del domingo, alrededor de las 20, personal de la Comisaría Urdinarrain llevó a cabo un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en un inmueble ubicado en Bulevar Victorino de la Plaza y Magnazco, por una denuncia de amenazas.

La medida dispuesta por la autoridad judicial terminó con el secuestro de un revólver calibre .22 cargado con siete municiones.

El procedimiento se produjo luego de la denuncia radicada este domingo por una mujer de 32 años quien manifestó haber sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja de 42 años.

El supuesto agresor fue notificado de medidas de prohibición de acercamiento y actos molestos. R2820