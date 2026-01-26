lunes 26 enero 2026

Cómo actuar ante picaduras de alacranes y evitar accidentes

Con el objetivo de proteger la salud de la comunidad y minimizar riesgos en zonas urbanas y periurbanas, la Dirección de Veterinaria junto a la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú difunde información clara y práctica sobre la prevención de alacranes y el procedimiento correcto en caso de picadura.

En esta temporada, las condiciones climáticas favorecen mayor actividad de estos arácnidos, por lo que es esencial que las familias conozcan cómo identificarlos y adopten medidas simples pero efectivas para reducir su presencia en los hogares.

Cómo reconocerlos

Existen dos tipos principales que suelen encontrarse en el territorio entrerriano:
• El no peligroso: de color marrón oscuro o negro, con pinzas cortas y anchas, y aguijón simple.
• El peligroso: de color amarillo o marrón claro, con pinzas delgadas y largas, y líneas paralelas longitudinales en el dorso.

Identificar estas características ayuda a evaluar rápidamente el nivel de riesgo y actuar en consecuencia para resguardar la integridad personal y familiar.

Medidas de prevención en el hogar

Para evitar el ingreso y proliferación de alacranes, se recomiendan las siguientes acciones:
-Evitar que la ropa de cama toque el piso.
-Colocar rejillas o mallas en desagües, aberturas y cualquier orificio.
-Mantener limpios los ambientes, sin acumulación de objetos.
-Reparar grietas en paredes y pisos.
-Colocar burletes en puertas y ventanas para sellar accesos.

-En el exterior: desmalezar patios y terrenos, eliminar escombros, materiales de construcción, pilas de leña, hojas secas o basura acumulada.
-Revisar siempre ropa, calzado y frazadas antes de usarlas.
-Evitar caminar descalzo, especialmente de noche o en áreas con vegetación.

¿Qué hacer en caso de picadura?

-Aplicar hielo inmediatamente sobre la zona afectada para aliviar el dolor y enlentecer la absorción del veneno.
-Acudir de forma urgente al hospital o centro de salud más cercano.
-Si es posible y sin riesgo, capturar el ejemplar (o tomar una fotografía clara) para facilitar su identificación por parte del personal médico.

