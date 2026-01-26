Tres detenidos y dos armas secuestradas en el puente de Salto Grande. Querían cruzar a Concordia

Durante la revisión del vehículo, los policías localizaron dos revólveres sin marca ni numeración visible, así como munición de distintos calibres, entre ellos un cartucho calibre 44 y otro calibre 9 milímetros.
Enterada la Fiscalía de Turno, se dispuso la incautación de las armas, la munición y el vehículo, además del traslado de los involucrados para continuar con las actuaciones judiciales. El caso permanece en investigación a efectos de esclarecer el origen del armamento y las responsabilidades correspondientes.
