Tres detenidos y dos armas secuestradas en el puente de Salto Grande. Querían cruzar a Concordia

Un operativo policial realizado en la madrugada de este viernes, en el Puente Internacional Salto Grande, culminó con la detención de tres personas y la incautación de armamento y municiones, cuando intentaban cruzar hacia la ciudad argentina de Concordia.El procedimiento se concretó próximo a la hora 1:20 cuando efectivos de la Dirección de Investigaciones interceptaron un vehículo que circulaba con destino a la margen argentina. En el rodado, un Volkswagen matriculado en Salto, se desplazaban un hombre y una mujer de nacionalidad argentina, junto a una mujer de nacionalidad uruguaya.

Durante la revisión del vehículo, los policías localizaron dos revólveres sin marca ni numeración visible, así como munición de distintos calibres, entre ellos un cartucho calibre 44 y otro calibre 9 milímetros.

Enterada la Fiscalía de Turno, se dispuso la incautación de las armas, la munición y el vehículo, además del traslado de los involucrados para continuar con las actuaciones judiciales. El caso permanece en investigación a efectos de esclarecer el origen del armamento y las responsabilidades correspondientes.