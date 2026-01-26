Ambicioso proyecto llevaría un escalón más arriba el transporte por el río Uruguay

free shop a bordo de la embarcación y a paseos a otros destinos de la región. Bruno Sancristóbal es el responsable de la empresa de trasporte fluvial que tiene las frecuencias internacionales que unen Salto -Concordia a través del río Uruguay. Además de dichos viajes a Concordia, implementó paseos turísticos diurnos y nocturnos.Contó sobre un ambicioso proyecto que llevaría un escalón más arriba el tema de trasporte fluvial sobre el río Uruguay, apuntado a una bordo de la embarcación y a paseos a otros destinos de la región.

Servicio Salto a Concordia “Viene complicado en el tema de las frecuencias internacionales por varios factores, uno de ellos es el tema del costo de los productos en Concordia, aunque varios de ellos hoy le convienen al salteño”, afirmó. También marcó que “otro es la difusión que se ha dado a través de las redes sociales de que el servicio no estaba funcionado cuando en realidad desde febrero del año pasado venimos trabajando en forma ininterrumpida salvo algún desperfecto mecánico que hubo”, explicó.

“Los que nos está salvando…” El empresario dijo que “lo que nos está salvando por así decirlo son los paseos por el río organizados por nosotros y por ACJ, esto nos viene dando un respiro para seguir mes a mes con el servicio de lancha, nos hace bastante complicado llegar a cubrir los costos operativos”. “Los paseos generalmente se dan viernes, sábados y domingos, tienen una hora de duración, vamos por costa uruguaya y volvemos por la costa argentina. Los mismos son en horarios fuera del servicio de frecuencia internacional, se pueden comunicar al 091 422 055. En tanto que los viajes nocturnos bajo la luna son a través de ACJ, se pueden comunicar directamente con ellos”, señaló.

Inversión Sancristóbal dijo que, “para tener la lancha funcionando, por mes tiene un costo de 120 mil pesos uruguayos entre seguro, aportes, comestible, personal y todo lo que lleva la logística operativa”, afirmó y destacó: “conseguimos un apoyo de la Intendencia, a lo cual estoy súper agradecido pero no alcanza ni a la cuarta parte de lo que necesitamos”. “La inversión de poner la lancha a punto y comenzar a trabajarla fueron unos 75 mil dólares y luego la reparación por la rotura por los espineles en la zona del puerto fueron otros 10 mil dólares”, cerró al respecto.

El desafío de agrandar el servicio Agrega que solicitó un préstamo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay (MTOP), a través del Fondo de Fomento de Armadores, “había una comisión que resolvía estos temas que hace un tiempo se disolvió pero que ahora hace un par de meses se volvió a constituir y estamos a la espera de nuestra solicitud”. Indicó que tiene dos opciones: parar el servicio o agrandarlo. “Nosotros vamos por agrandarlo”, confirmó y amplió: “tenemos previsto acondicionar la lancha ‘La Cumparsita’, que es más grande que la Don Demetrio, colocarle una jaula fiscal a bordo, dónde se vendería mercadería free shop y extender los paseos con otras comodidades a la zona de la Meseta de Artigas y a otros puertos argentinos habilitados para el descenso de pasajeros”, contó. “La inversión para hacer todo esto asciende a unos 400 o 500 mil dólares parece una cifra elevada pero recordemos que en otros tiempos se han invertido 200 mil dólares en un catamarán que no tuvieron resultado o el restaurante del puerto que se gastó 100 mil dólares”, detalló el empresario.