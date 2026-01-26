Inscriben para el programa “Aprender a emprender”

Está abierta la inscripción para “Aprender a Emprender”, programa de Junior Achievement que invita a estudiantes del nivel secundario a crear, organizar y gestionar su propio emprendimiento.

Según informó la Coordinación de Desarrollo Emprendedor, durante el recorrido los jóvenes transitan los pasos necesarios para poner en marcha un proyecto; descubren la importancia de asumir riesgos, tomar decisiones y trabajar en equipo; y aprenden haciendo, guiados por sus docentes en horario de clase. A su vez, adquieren herramientas sobre gestión de proyectos, economía y desarrollan sus habilidades socioemocionales.

El programa se desarrolla de abril a noviembre, adaptándose a las particularidades de cada institución educativa, y está destinado a jóvenes de entre 15 y 18 años. La participación es por curso o sección, junto a un docente designado por el colegio, quien acompaña el proceso a través de encuentros semanales de 90 minutos.

Los establecimientos educativos ya pueden inscribirse y serán contactados para comenzar el programa, con participación sujeta al cupo de becas. Link de inscripción: https://aprenderaemprender. org.ar/escuelas/

