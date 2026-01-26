Este lunes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, informa que este lunes 26 de enero se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales, a partir de las 16.
Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se dio a conocer que este lunes, específicamente a partir de las 16 horas, estarán habilitados los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.
