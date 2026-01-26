Renovaron alerta meteorológica por altas temperaturas

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para el comienzo de semana, en los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En tanto el resto de la provincia se mantiene en alerta amarilla.
Esta alerta puede ser peligrosa para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
Las recomendaciones para este tipo de eventos son las indicadas por el Ministerio de Salud.
