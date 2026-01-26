Dpto. Colón: Diversos secuestros en relación a un robo y de dudosa procedencia

Génesis24 pudo sabewr que anoche personal policial de Comisaría Villa Elisa fue comisionado a un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Centenario, a raíz de un llamado telefónico.

Constituidos en el lugar, el personal se entrevistó con la llamante, quien puso en conocimiento la posible presencia de motopartes vinculadas a una motocicleta denunciada como sustraída la noche anterior en la ciudad de Colón.

Ante ello, se procedió al secuestro de elementos compatibles con partes de la moto interesada, aportándose además información sobre la ubicación del cuadro del rodado, el cual fue localizado posteriormente en cercanías del Arroyo Gualeguaychú, sobre Ruta Nacional N° 130 al Km 26.

Realizadas las verificaciones de rigor, se estableció que los elementos secuestrados guardarían relación con una motocicleta marca Motomel B110 cc., denunciada por una femenina como sustraída en fecha 24/01/26 en la ciudad de Colón.

Anoticiada la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de los efectos y la prosecución de las actuaciones correspondientes.

SECUESTRO DE MOTOVEHÍCULO PARA ESTABLECER PROPIEDAD Y PROCEDENCIA

Por otro lado, está madrugada, personal policial de Comisaría La Picada, mientras realizaba recorrida preventiva divisó en inmediaciones de Calles Blanca Walser y Velzi del Barrio Santa Teresita, de la ciudad de San José, a varios masculinos empujando un motovehículo, quienes al advertir la presencia policial arrojaron el rodado y se dieron a la fuga, perdiéndose de vista en zona de Monte.

Al proceder al chequeo de la Moto, se constató que se trataba de una Motocicleta marca Betamotor, no pudiéndose obtener mayores datos en el lugar.

Comunicado el hecho a la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro del rodado a fin de establecer su propiedad y procedencia, labrándose las actuaciones correspondientes.

