Ruta 20: Se incendió una camioneta esta mañana cuando circulaba

El siniestro ocurrió aproximadamente a la altura del kilómetro 107 de la mencionada ruta. Ante el llamado de transeúntes que circulaban por el lugar, acudieron de inmediato dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Líbaros y de Villa San Marcial.

A pesar del rápido accionar de los servidores públicos, el fuego se propagó con gran velocidad, favorecido por los materiales combustibles del rodado, lo que derivó en la destrucción total del vehículo.

Los Bomberos trabajaron intensamente en las tareas de extinción y posterior enfriamiento para evitar la reignición y garantizar la seguridad en la zona.

En el vehículo, que provenía de Urdinarrain y que se dirigía a Villaguay viajaba una persona que resultó ilesa. Hasta el momento no se informó sobre personas heridas, y se investigan las causas que habrían originado el incendio.

Crédito: FM Riel