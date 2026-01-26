Son 20 las personas muertas en siniestros viales en Entre Ríos en lo que va de enero: «La cifra es alarmante»

Ya son 20 las personas fallecidas en siniestro viales en Entre Ríos en los primeros 26 días del 2026. Al respecto, el Director General de Policía Científica, Ricardo Galliusi, y el Director de Seguridad Vial de Entre Ríos, Diego Passarello, señalaron que la cifra “es alarmante”.

Enero 2026: hubo menos choques pero más muertos

De acuerdo al análisis estadístico de los datos oficiales relevados por AHORA, este mes hubo menos intervenciones de la Policía Científica -que actúa en casos de fallecimientos o lesionados graves-, que en enero de años anteriores, pero la cifra de fallecidos es superior debido a tres choques que tuvieron víctimas múltiples.

Hubo 13 fallecimientos en sólo 3 choques

2 de enero en Gualeguaychú (Ruta 136 que conecta con Fray Bentos) – 3 fallecidos

El hecho sucedió durante la mañana, a la altura de kilómetro 28 del lado de Entre Ríos. Las víctimas fatales fueron una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre de nacionalidad argentina, oriundo de la ciudad de Rosario.

La esposa del varón era una mujer que estaba embarazada y, finalmente, terminó falleciendo en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de las heridas del impacto.

4 enero en Gilbert, Gualeguaychú (Ruta 20) – 5 fallecidos

El siniestro vial ocurrido el domingo 4 de enero en la Ruta 20 dejó un desenlace fatal de cinco muertos. El viernes 24, se produjo el fallecimiento de la última sobreviviente, Elina Gay Barreto, pocas horas después del de su compañera de viaje, Martina Michel Moyano, que murió el martes por la noche.

A la muerte de la adolescente y de Moyano se le suman las de Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79.

5 de enero en Chajarí, Federación (Autovía 14) – 5 fallecidos

En Chajarí, el lunes 5 de enero, una familia viajaba desde General Roca (Río Negro) hacia Misiones para disfrutar de unas vacaciones. En el acceso a Chajarí, la Volkswagen Suran en la que se trasladaban volcó y se incendió.

Bomberos Voluntarios hallaron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de Nora del Carmen Techeira (44), sus hijas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), además de su hermano David Techeira (30).

Dos días más tarde, Astrid Martínez, de 17 años, melliza de Omaria, falleció en el Hospital San Martín de Paraná tras sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo.

