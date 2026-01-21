miércoles 21 enero 2026

Sistema TelePase en rutas 12 y 14: alertan sobre intentos de estafas y comunicaciones maliciosas

Autovía del Mercosur advierte sobre estafas y brinda información oficial para gestionar el sistema TelePASE seguro en rutas 12 y 14.

Ante el conocimiento de reiterados intentos de estafas y comunicaciones maliciosas destinadas a robar datos personales, bancarios o acceder a cuentas de WhatsApp, la concesionaria de rutas 12 y 14, Autovía del Mercosur, informó a los usuarios que:

La gestión y adquisición del sistema TelePASE se realiza únicamente a través de los canales oficiales habilitados, que se detallan a continuación:

• www.telepase.com.ar

• www.aumesa.com.ar

• Plataforma Mercado Pago

• 0800 TelePASE: 08001227273

• 0800 AUMESA: 08005550126

• Oficinas de atención al público en las estaciones de peaje de Autovía del Mercosur, en el horario de 8 a 16 hs.

Se advierte que:

• Ningún operador ni empleado de TelePASE ni de Autovía del Mercosur se comunicará de manera espontánea con el usuario vía telefónica, WhatsApp o redes sociales.

• Nunca se solicitarán datos personales, bancarios, telefónicos ni códigos de verificación por llamados, mensajes o redes sociales.

 

La entrega del dispositivo TelePASE se realizará únicamente:

• Por envío a domicilio, si el usuario lo solicita durante el trámite.

• En estaciones de peaje de Autovía del Mercosur, una vez que estos puntos estén habilitados, lo cual será debidamente comunicado por los canales oficiales.

Reiteraron a los usuarios desconfiar de contactos no solicitados y verificar siempre que la gestión se realice por los sitios y plataformas oficiales mencionados. Ante cualquier duda, se recomienda no responder, no brindar información y consultar únicamente por los canales institucionales. Elonce

