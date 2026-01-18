Exitoso inicio de los Carnavales de Caseros

La región volvió a vivir la Fiesta del Rey Momo este sábado 17 de enero con el inicio de la Edición 2026 de los Carnavales de Caseros.

En una gran primera noche y con un buen marco de público, en primer término se llevó adelante el desfile inaugural a cargo del Presidente Municipal, Oscar Francou, y la Soberana de los Carnavales de Caseros 2025, Carolina Reyna.

Luego la pasarela de desfile recibió a la Comparsa Campeona 2025, Mi Ilusión, la cual este año presenta “Canciones para carnavalear. Un homenaje a María Elena Walsh”. Más tarde fue el turno de Comparsa Mayita que en esta edición nos trae la temática “Como te quiero mi Argentina”.

En esta primera noche las Comparsas fueron evaluadas por el Jurado integrado por Martín Gauna, Silvina Pérez y Juan Manuel Lower para lo que será la premiación de los distintos rubros en los que compiten.

Las próximas citas del Carnaval de Caseros serán los sábados 24 y 31 de enero y 7 de febrero a partir de las 22:00 horas en el predio ubicado en Calle 10 y 17.

