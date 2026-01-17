Autovía Artigas: Conductor «mordió» la banquina y volcó su vehículo

La Ruta 14 volvió a ser escenario de un siniestro vial en la madrugada de este sábado. En el kilómetro 246, en el Departamento Concordia, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, que avanzaba en dirección sur – norte con su vehículo Volkswagen modelo Up, habría perdido el control del volante.

En consecuencia, el auto “mordió” la banquina y en milésimas de segundo todo se dio vuelta, por lo que terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Según informó la Policía, en el lugar actuó una ambulancia de Yuquerí Chico. Más allá del susto y algunos golpes menores, el conductor no requirió atención médica. (Ahora)