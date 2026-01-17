Hallaron el cuerpo del hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba

Buzos tácticos localizaron este sábado el cuerpo del hombre de 41 años, quien había caído al río Gualeguay en la zona de Paso Duarte.

Este sábado fue hallado el cuerpo del hombre de 41 años que era intensamente buscado tras caer a las aguas del río Gualeguay mientras se encontraba pescando junto a familiares.

Según confirmaron, la víctima fue identificada como Natalio Luna y el hallazgo fue realizado por buzos de la División C.O.E. – Comisión de Buceo, en jurisdicción del departamento Federal.

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 10:30, cuando el hombre cayó al río desde el puente ubicado en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22. Al no poder ser rescatado por quienes se encontraban en el lugar, se dio aviso a las autoridades y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda.

En primera instancia, intervinieron Bomberos Voluntarios de Federal junto a personal de la Policía Departamental, quienes desplegaron dos dotaciones y una embarcación para realizar rastrillajes en el sector. Las tareas se extendieron durante toda la jornada del jueves, pero no se logró dar con el paradero del hombre.

Ante el resultado negativo, el operativo fue suspendido durante la noche y retomado el viernes en las primeras horas de la mañana, con el refuerzo de personal especializado. Se sumaron al trabajo buzos tácticos y Bomberos Voluntarios de las localidades de Chajarí y Federal, ampliando el área de búsqueda.

Con la continuidad de las tareas de búsqueda, finalmente en las primeras horas de la mañana de este sábado, los buzos de la División C.O.E. lograron localizar el cuerpo de Luna.

Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, que dispusieron las actuaciones de rigor para avanzar con las diligencias legales y el traslado del cuerpo. TalCual