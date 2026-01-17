Ruta 12: Despiste y vuelco de camión durante la madrugada

Este viernes a las 2.50 personal de la Comisaría de Gral. Ramírez, fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional Nº 12 a unos 2 km. del acceso a la mencionada ciudad.

En el lugar el chofer de un camión con carga de pollos, que circulaba desde Nogoyá hacia Crespo, habría perdido el control de la unidad lo que provocó un despiste sobre la banquina y el desprendimiento del último acoplado (eran 2), quedando estancado en el lugar.

Los funcionarios policiales efectuaron las medidas preventivas pertinentes en el sector.

Miguel Ángel Kobalski

