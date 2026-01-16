Concepción del Uruguay: Violento detenido tras agredir a su pareja y a su pequeña hija de dos años

Según se confirmó a Génesis24, en la mañana de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años en un complejo de departamentos de calle Santa María de Oro al 100, tras una violenta agresión física contra una mujer y su hija menor de edad.

El procedimiento se originó alrededor de las 11:00 horas, cuando los uniformados acudieron al lugar y escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de una de las viviendas. Ante la presencia policial, el hombre se negó rotundamente a abrir la puerta, lo que obligó a los efectivos a realizar un ingreso de emergencia para salvaguardar la integridad de las víctimas que se encontraban en una situación de riesgo inminente.

Una vez en el interior, los funcionarios lograron reducir al agresor. En el lugar se encontraba una joven de 24 años junto a su hija de tan solo 2 años. Según el testimonio de la mujer, el hombre la habría tomado fuertemente del cuello tras una discusión, profiriéndole amenazas. En medio del violento episodio, el sujeto arrojó al suelo tanto a la mujer como a la pequeña niña, provocándoles diversas contusiones.

La mujer y la menor fueron trasladadas de inmediato a la Comisaría de Minoridad para radicar la denuncia correspondiente y recibir asistencia. El médico policial de turno constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve producto de los golpes recibidos.

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, el hombre de 36 años fue trasladado a la sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado y supeditado a una causa por violencia de género en flagrancia.

Este hecho resalta la vital importancia de la intervención ciudadana y policial ante situaciones de violencia. Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que esté pasando por una situación similar, no te quedes en silencio.

Existen canales gratuitos y anónimos para recibir asistencia, asesoramiento y protección las 24 horas del día:

Línea 144: Atención nacional para víctimas de violencia de género.

Línea 101: Para emergencias inmediatas.

Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar: En nuestra ciudad.

Denunciar es el primer paso para romper el círculo de la violencia y salvar vidas.

