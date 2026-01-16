Dpto. Colón: Vuelco vehicular en camino a la Escuela Agrotécnica

Este viernes, alrededor de las 11:30 hs, se registró un vuelco vehicular en el camino a la Escuela Agrotécnica. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil perdió el control y terminó volcado sobre su techo.

Al lugar acudió personal de emergencias a bordo del móvil de rescate 32, con apoyo del móvil 19.

En el sitio se asistió a una mujer, quien fue colaborada para su traslado en ambulancia hacia el hospital local para su evaluación médica.

Asimismo, se realizaron las correspondientes tareas de prevención, incluyendo el corte de suministros del vehículo, hasta la llegada del personal policial, que quedó a cargo de las pericias para determinar las circunstancias del siniestro. Crédito: Pato Becerra

