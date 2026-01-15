Concepción del Uruguay: Delincuentes roban moto a plena luz del día a joven empleada doméstica

Una joven vecina de Concepción del Uruguay, humilde trabajadora doméstica, fue víctima del accionar de delincuentes, que actuando en banda y de manera sincronizada, le sustrajeron la moto con la cual va a sus diferentes trabajos.

El repudiable hecho se produjo este jueves cerca de las 11:00 en calle 8 de Junio al 1600 casi bulevar Díaz Vélez, cuando la muchacha de 29 años, dejó la moto con traba colocada y fue a su lugar de trabajo.

No habían pasado muchos minutos, que se escuche el arranque de la moto y cuando salió se encontró con la triste novedad.

Se trata de una moto Yamaha Crypton de color azul sin las placas del cubre piernas, que ella estaba reparando de apoco con mucho sacrificio, algo que seguramente no conocen estas lacras que se dedican a despojar a la gente de sus cosas, sin importar el daño que hacen.

Estos individuos trabajaron aparentemente de manera coordinada, incluso con criatura menores entre ellos, lo que quedó registrado en cámaras de la zona.

Al parecer pasó un grupo en el cual había varones y mujeres con un niño, que se instaló en Posadas y Díaz Velez y sirvieron de campanas a otros dos, uno en bicicleta, que transitaron por Posadas en dirección al oeste.

Tras forzar la traba, el ratero logró poner en marcha el rodado y se perdió de vista por el bulevar en dirección al norte, lo que se ve en las diferentes imágenes.

Tras el robo tomó intervención personal policial de la Comisaría Segunda, que realizó las actuaciones de rigor y tomó la denuncia a la víctima, que lamentablemente queda a pie para ir a sus trabajos, con lo que eso implica.

Crédito: 03442