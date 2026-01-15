Concepción del Uruguay: Joven que intentó perpetrar un robo fue interceptado por vecinos y recibió una dura golpiza

Este jueves, alrededor de las 10:45 horas, se registró un intento de robo en un comercio ubicado en inmediaciones de Rodríguez Artusi, al oeste del acceso Uncal.

Según las primeras informaciones, un sujeto joven habría intentado cometer el ilícito, pero fue descubierto por vecinos del lugar, quienes lo interceptaron y, presuntamente, lo agredieron con un elemento contundente.

Como consecuencia de la situación, señalaron transeúntes que pasaron en ese momento, el individuo quedó tendido en el lugar con visibles muestras de dolor y debió ser asistido por personal de emergencia.

Tras el hecho, intervino personal de la Comisaría Tercera y efectivos de la División Motorizada, quienes tomaron intervención para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas correspondientes.

Crédito: 03442

