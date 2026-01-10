Colón: Accidente doméstico provocó graves lesiones en menor que debió ser derivado a Buenos Aires

Según pudo confirmar Génesis24, anoche personal policial de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención a raíz del ingreso de un menor de 12 años al Hospital San Benjamín, quien presentaba quemaduras de gravedad en su cuerpo.

De acuerdo a lo manifestado por su progenitor, el hecho se habría producido en un complejo ubicado en inmediaciones de calles Saavedra Lamas y Ñandubay, donde, por causas que se tratan de establecer, se habría originado un foco ígneo en el sector del lavadero, resultando el niño con Lesiones en parte de su cuerpo.

Desde el nosocomio se informó que por el carácter de las mismas, el menor sería derivado a un centro de mayor complejidad, siendo trasladado al Hospital Universitario Austral de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de turno, dispuso la realización de las actuaciones correspondientes y la intervención de las áreas técnicas de estilo, a fin de establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.

En dicho marco, durante la madrugada, personal idóneo realizó tareas específicas en el lugar del hecho, efectuándose la pertinente inspección técnica en el sector del lavadero, donde conforme a las primeras observaciones periciales, el siniestro habría sido determinado a prima facie como de carácter accidental.

