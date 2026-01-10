Tras grave accidente en Brasil: Volvió a Colón la esposa del intendente Walser

Gimena Bordet, esposa del intendente de Colón, José Luis Walser, pudo finalmente regresar a Entre Ríos luego de un mes internada en Terapia Intensiva en un hospital de Porto Alegre, Brasil, tras un grave accidente que sufrió la familia en una ruta del sur brasileño.El miércoles 7 el jefe comunal había indicado que luego de 26 días internada en estado crítico en la Terapia Intensiva de un hospital de Porto Alegre, Gimena Bordet, había sido derivada a una terapia intermedia, le quitaron la asistencia mecánica, y su cuadro evoluciona de una forma tan favorable que ya se piensa en su vuelta a Entre Ríos.La buena nueva fue comunicada por Walser al comunicar un mensaje «atravesado por una profunda alegría y felicidad, porque nuestra querida Gimena, despuès de un proceso largo y doloroso de 26 dìas de Terapia Intensiva, pudo superar ese estado crítico de salud en el que estaba, hoy está en una sala intermedia, ya sin ningún aparato, sin respirador, sin sedantes, plenamente lúcida, aguardando resultados de nuevos análisis, con la esperanza de que en los próximos días nos den el alta y podamos estar yéndonos a Colón a reencontrarnos con todos».

Cómo fue el accidente

El 9 de diciembre el intendente de Colón, José Luis Walser, se encontraba de viaje por una ruta del sur de Brasil y sufrió un grave accidente automovilístico, producto de lo cual su esposa y secretaria privada en la Municipalidad, Gimena Bordet, tuvo graves consecuencias: perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones.

Desde entonces permanece internada en Terapia Intensiva del Hospital “Cristo Redentor”, de Porto Alegre.

Desde el Municipio relataron una cronología de los hechos y explicaron por qué el intendente había viajado con toda su familia y quién cargó con los gastos de hotelería y traslado.

El pasado 17 de octubre tuvo lugar una nueva reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, la que se celebró en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. En dicha oportunidad, además de las cuestiones propias de la agenda del Comité, el intendente de Colón, José Luis Walser, mantuvo un diálogo con Jaber Maher, prefecto (Intendente) de la ciudad brasileña de Barra Do Quaraí, en el cual este último invitó al presidente municipal colonense y a otros intendentes, a participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande Do Sul, evento del cual participarían autoridades de varios países y que era una oportunidad importante para continuar con las vinculaciones internacionales.

A raíz de esa invitación, el intendente Walser programó su viaje oficial a Brasil el 10 de diciembre de este año. Atento a la distancia del lugar del acontecimiento y la fecha en la que tendría lugar, el presidente municipal consideró oportuno aprovechar dicho viaje para, a continuación del acto oficial, poder tener unos días de descanso con su familia en la ciudad de Torres, en el sur de Brasil.

A su vez, se había programado tener una conversación específica con el prefecto Maher, para proponerle la celebración de un convenio de cooperación turística entre las ciudades de Colón y de Barra Do Quaraí, ya que esta última, por ser fronteriza con la República Argentina y lugar de paso de muchos extranjeros hacia el país, se constituye en un lugar estratégico para el desarrollo de Colón como destino de turismo internacional y desarrollo productivo e industrial.

De acuerdo a la cronología planeada, el intendente y su familia tenían pensado llegar a la ciudad de Torres el día 9 de diciembre, vía Paso de los Libres, donde realizaron los trámites migratorios, para poder disfrutar el primer día de descanso y que el intendente Walser quedara cerca para el evento del otro día, que tendría lugar a las 10 de la mañana en la ciudad de Porto Alegre, que se encuentra a menos de 200 km (2 horas en auto), del lugar de descanso familiar. Finalizado el programa oficial, la idea era reunirse con su familia para completar los días de descanso.

Cabe señalar que Walser abonó tanto el combustible como los peajes y las reservas de hotel en Brasil por sus propios medios, no habiendo solicitado viáticos para ello.

Lamentablemente, el día 9 de diciembre, estando muy próximos a llegar al lugar de descanso en la ciudad de Torres, aproximadamente a las 17, producto de las intensas lluvias que había en el lugar, el vehículo oficial Mitsubishi de 7 asientos, conducido por el intendente Walser, sufrió un despiste generado por un “espejo de agua”, que hizo volcar la camioneta por el barranco que bordea la Ruta N° 101, muy cerca de Torres, a la altura aproximada del Km 12 norte, y produjo el accidente sufrido por la familia. Todos los ocupantes llevaban puestos el cinturón de seguridad.

Dicho siniestro provocó heridas graves y lesiones en todos los miembros de la familia, siendo una de las hijas menores y su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, quienes se llevaron la peor parte. La pequeña sufrió quebradura de cadera.

En tanto, la esposa tuvo perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones, todo lo que implicó que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en la ciudad de Torres y esa misma noche ser trasladada a la ciudad de Porto Alegre, al Hospital “Cristo Redentor” en el sistema público gratuito (SUS) de Brasil, que cuenta con mejores unidades de cuidado intensivo y desde dicho momento se encuentra en Terapia Intensiva, con un cuadro estable complejo.

Walser abonó el traslado en ambulancia de su hija Juanita desde Torres hasta Uruguaiana, acompañada por una tía. Allí se realizó el traspaso a otra unidad de la empresa EMER, formalizado mediante autoridades consulares. La empresa privada no cobró por dicho servicio.

El resto de los hijos, lo hizo en el vehículo de un tío, que los trasladó desde Torres hasta la ciudad de Colón.

El informe oficial de la Municipalidad de Colón da cuenta que por estas horas Se espera la evolución de Gimena Bordet, quien luego de 2 semanas con la asistencia de respirador, este lunes fue intervenida con una traqueotomía para continuar con su recuperación.

“Seguimos rezando para que, pronto, toda la familia pueda reunirse en su hogar”, dijeron desde el Municipio.