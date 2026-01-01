Concepción del Uruguay: Tras un conflicto de pareja, un hombre fue apuñalado por su concubina y un vecino

Según se confirmó a Génesis24, desde la Jefatura Departamental Uruguay se brindó un balance positivo sobre los operativos de seguridad desplegados durante las celebraciones de Fin de Año.

Gracias a la planificación preventiva y a la colaboración de la ciudadanía, la ciudad recibió el 2026 en un clima mayoritario de marcada tranquilidad.

PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Durante la madrugada, los principales puntos de encuentro como plazas y parques fueron monitoreados de manera constante. Según el reporte oficial, no se registraron novedades de importancia, destacándose el comportamiento responsable de los vecinos que eligieron estos espacios para recibir el año.

EVENTOS Y FIESTAS PRIVADAS

De las tres fiestas privadas autorizadas por el municipio, dos se desarrollaron con total normalidad. Solo se registró un incidente menor de carácter contravencional, realizado en el ingreso a la cancha de Gimnasia y Esgrima, donde alrededor de las 04:15 horas, el personal policial debió intervenir ante la presencia de un hombre de 46 años en estado de ebriedad que perturbaba el orden. Tras negarse reiteradamente a retirarse a pedido de la seguridad privada, fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.

CONFLICTO DE ÍNDOLE PRIVADA

Fuera de la órbita del operativo de seguridad general, el Comando Radioeléctrico intervino a las 05:00 horas en un incidente ocurrido en la intersección de Suipacha y San Lorenzo. Se trató de un conflicto interpersonal y de pareja que escaló a la violencia física.

Un joven de 27 años, que según los primeros datos se encontraba supuestamente bajo los efectos de sustancias, se habría dirigido a un domicilio con intenciones de pelear. En el marco de esa disputa, resultó herido con arma blanca por su concubina y un vecino del lugar.

El herido fue trasladado al hospital local, donde permanece en Terapia Intensiva bajo observación por lesiones en la zona del pulmón.

La Fiscalía en turno ya se encuentra trabajando en las tareas investigativas para esclarecer las responsabilidades de este hecho de carácter privado.

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL

La Jefatura Departamental desea destacar el profesionalismo y la entrega de todo el personal policial que trabajó durante la noche para garantizar la paz social. Asimismo, se agradece profundamente a la comunidad por haber colaborado con las disposiciones de seguridad, permitiendo que la gran mayoría de las familias uruguayenses disfrutaran de un inicio de año seguro.