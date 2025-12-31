San Justo: Relevamiento Diplomatura Universitaria en Administración y Gestión de Pymes

La Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional junto con la Municipalidad de San Justo, se encuentra realizando un sondeo para conocer el interés en la Diplomatura Universitaria en Administración y Gestión de PYMES , a dictarse en la ciudad de San Justo.

Duración estimada: 6 meses (aproximadamente), a partir de marzo de 2026

Régimen: Clases presenciales.

Modalidad : taller con desarrollo teórico-práctico.

