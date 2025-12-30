Datos finales revelan que el trigo entrerriano de esta campaña logró el mejor rinde promedio del siglo

El área sembrada con trigo en Entre Ríos en el ciclo 2025/26 registró un incremento interanual del 18 % y representó la mayor superficie cultivada desde el ciclo 2000/01. Se sembraron 729.900 hectáreas y el rinde promedio supera sensiblemente los 4.238 kilos por hectárea.

Según la Bolsa de Cereales, en los meses previos al inicio de la siembra, entre los meses de febrero a mayo, hubo una muy buena recarga del perfil hídrico del perfil. Posteriormente, el invierno se presentó con mayor acumulación de horas de frío que lo normal y, además, se destacó el incremento de las precipitaciones en julio y agosto, lo cual brindó condiciones óptimas para el desarrollo del cereal.

El rendimiento promedio provincial es el máximo registrado hasta el momento por la BolsaCER que contempla los últimos 26 años, con 4.238 kg/ha. El informe resalta que, registró un incremento interanual del 33 % (1.052 kg/ha) y en función del promedio del último lustro la variación fue del 27 % (902 kg/ha).

A nivel de lote, los rendimientos oscilaron con mínimos levemente superiores a 3.000 kg/ha, mientras que los máximos se posicionaron cercanos a 7.000 kg/ha.

No obstante, los elevados rendimientos tuvieron un impacto negativo en el contenido proteico, que actualmente, se posiciona cercano al 9 % (dato aportado por la Cámara de Cereales de Entre Ríos al momento de la publicación), lo cual recibe en el pago de la liquidación del cereal un castigo, ya que la base de comercialización mínima es del 11%.

Con una producción de 3.093.020 toneladas de trigo, alcanzó un nuevo récord y superó en 806.375 toneladas a la segunda que se registró en el ciclo 2023/24 con 2.286.645 t. En relación al ciclo anterior, se observó un incremento del 57 % (1.128.015 t).

Según el SIBER, el departamento Paraná fue el que registró la mayor superficie sembrada de trigo, con el 14 % del total provincial, mientras que Gualeguaychú concentró la mayor producción, también con una participación del 14 %. La diferencia radica por el mayor rendimiento promedio alcanzado en Gualeguaychú que superó en 700 kg/ha al departamento Paraná. En conjunto, ambos departamentos explicaron el 26 % del área cultivada y de la producción total de la provincia.