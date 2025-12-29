Autovía Artigas: Dos vehículos chocaron con un equino que estaba sobre la cinta asfáltica

Un siniestro vial se registró durante este fin de semana, sobre la autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 224, en cercanías del arroyo El Rabón, jurisdicción de la comisaría de Pedernal.
De acuerdo a la información que pudo saber, el hecho ocurrió en la noche del pasado viernes, cuando dos vehículos que circulaban en sentido sur–norte colisionaron con un equino que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales y el fallecimiento inmediato del animal.
El primer rodado involucrado fue un Renault Stepway, dominio AF611JI, conducido por un joven de 25 años, domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú. El segundo vehículo fue un Volkswagen Gol Trend, dominio JSJ458, al mando de un hombre con domicilio en la ciudad de Concordia.
Según se detalló, ambos vehículos impactaron contra un equino macho, de pelaje zaino y orejano, el cual presentaba golpes múltiples y quedó tendido en el cantero central.
Tras el siniestro, el tránsito fue asistido en el lugar y ambos carriles quedaron despejados, mientras el personal policial trabajó en la banquina este con los vehículos involucrados. Se dio intervención a Brigada de Abigeato y personal de Policía Caminera, a fin de continuar con las actuaciones correspondientes.
Uno de los automovilistas que se vieron damnificados por el accidente, registraron la escena tras el impacto ocurrido con el animal suelto sobre la vía.
Diario Río Uruguay