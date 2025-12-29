Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay: Importante fortalecimiento del equipamiento y flota vehicular

En la mañana de hoy, se llevó a cabo en la sede de la Jefatura Departamental Uruguay una exhibición del nuevo equipamiento táctico, operacional y preventivo destinado a fortalecer la seguridad en todo el departamento.

Este importante fortalecimiento del equipamiento y la flota vehicular fue posible gracias al compromiso del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a la gestión del Ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Néstor Roncaglia y al Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, Comisario General Claudio González, quienes impulsaron y acompañaron las acciones necesarias para concretar esta significativa inversión en seguridad pública.

Recibiendo seis nuevos móviles policiales: cuatro camionetas Nissan (una de ellas destinada al Grupo Especial), dos motocicletas Honda XR 190 y bicicletas policiales. A estas unidades se suman un automóvil Citroën —adquirido con fondos propios de la Jefatura— y un vehículo entregado por la Justicia, proveniente de un secuestro judicial, que será incorporado a tareas preventivas.

Durante la jornada se presentó material de protección y tecnología de última generación: • Protección balística: cascos y 80 chalecos antibalas (incluyendo modelos adaptados para personal femenino).

* Armamento no letal: pistolas tipo Byrna para intervenciones específicas y escudos tácticos.

* Comunicaciones: 10 equipos de radio HT destinados a operativos de gran concurrencia.

* Tecnología aérea: un nuevo dron para búsqueda de personas, vigilancia rural y operativos contra el narcotráfico.

La Jefatura Departamental Uruguay hace público su agradecimiento a la Fiscalía y al Juzgado de Concepción del Uruguay, destacando especialmente el compromiso del señor Coordinador de Fiscales, Dr. Fernando Lombardi, y de los Fiscales Dra. María José Labalta y Dr. Eduardo Santos, cuya gestión fue fundamental para la adquisición de un vehículo Ford modelo Ka para uso policial. Asimismo, se resaltó el acompañamiento del Municipio en el desarrollo de políticas de prevención y sistemas de videovigilancia.



La entrega del nuevo equipamiento representa el cierre de un año de intenso esfuerzo institucional, orientado a mejorar los recursos, la operatividad y la capacidad de respuesta de la Policía de Entre Ríos en el Departamento Uruguay.

