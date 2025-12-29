En la fecha, a las 10:30 horas, se realizó el acto de Cambio de Jefatura de la Prefectura Concepción del Uruguay. La ceremonia fue presidida por el Prefecto de Zona Bajo Uruguay, Prefecto Mayor Manuel Enrique Barreiro, quien puso en funciones al nuevo Jefe de la Prefectura Concepción del Uruguay, Prefecto Principal Roberto Silvio Daniel Fernández. En esta emotiva ceremonia dejó la Jefatura el Prefecto Principal Guillermo José Cornu.

Del acto participaron el Presidente Municipal de la ciudad de Concepción del Uruguay, Dr. José Lauritto; el Secretario de Gobierno, Dr. Oscar Alberto Noir; y la Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia, Dra. María Isabel Caccioppoli, junto a representantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, Veteranos de la Guerra de Malvinas y autoridades de organismos nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticos.

Asimismo, estuvieron presentes personal retirado y pensionado de esta Fuerza, público en general y Personal Superior y Subalterno de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay y de la Prefectura Concepción del Uruguay.

