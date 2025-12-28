Concepción del Uruguay: Secuestran camioneta ligada a banda narco desarticulada a principios de mes

Fue en el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El vehículo, propiedad del líder de la organización que ya se encuentra detenido, estaba oculto en una vivienda lindera a su antiguo domicilio. La Policía de Entre Ríos dio un nuevo paso en la desarticulación logística de una organización dedicada al narcotráfico en la región. En un operativo derivado de la gran causa federal iniciada a comienzos de diciembre, efectivos de Drogas Peligrosas lograron localizar y secuestrar un vehículo de alta gama que formaba parte del patrimonio de la banda criminal.

El hallazgo y el vínculo con la causa Tras los allanamientos simultáneos de alto impacto realizados semanas atrás —donde se detuvo al cabecilla y se incautó droga, dinero y otros rodados—, los investigadores continuaron analizando «información residual» y tareas de inteligencia. Estas tareas permitieron determinar que una camioneta Toyota tipo pick-up, con pedido de secuestro judicial, permanecía oculta. El vehículo fue localizado en un domicilio lindante al que habitaba el principal investigado antes de su detención. Ante este hallazgo, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Hernán S. Viri, junto a la Secretaría del Dr. José María Barraza y la Fiscalía de la Dra. María J. Minatta, ordenó un nuevo allanamiento para asegurar el bien.

Golpe a la logística criminal El operativo resultó positivo, lográndose el secuestro formal de la pick-up, que ahora queda a disposición de la justicia federal. Desde la Jefatura de Policía destacaron que estas acciones son parte de una investigación sostenida que busca no solo detener a las personas, sino también quitarles los recursos económicos y la movilidad utilizada para el comercio de estupefacientes. Con este nuevo secuestro, la causa avanza en la etapa de recolección de pruebas, reafirmando el compromiso de las fuerzas provinciales en el trabajo coordinado con la Justicia Federal para combatir el narcotráfico en cada una de sus escalas. Crédito: 03442

