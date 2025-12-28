Colón: Allanamientos en distintos barrios y tres detenidos por el homicidio de un hombre

Este sábado por la tarde, personal policial llevó adelante una serie de procedimientos en el marco de la investigación por el homicidio de José Romero (45) ocurrido el lunes pasado en Colón.

Como resultado de las pesquisas, se logró reunir elementos probatorios para realizar tres allanamientos en distintos sectores de la ciudad.

El primero se concretó en un domicilio de calle Bernard, barrio Tiro Sur, donde se procedió a la detención de un joven de 19 años de edad. Además, se efectuó el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

La segunda intervención tuvo lugar en una vivienda situada en pasaje 19 del barrio San Francisco, donde se detuvo a un hombre de 31 años.

Finalmente, el tercer procedimiento se desarrolló en un inmueble de Bernard al 500, en el cual fue detenido un hombre de 26 años de edad. A la vez, se procedió a incautar elementos que guardarían relación con el hecho.

Los detenidos fueron trasladados a jefatura departamental, quedando a disposición de la Justicia.