Diputados aprobó un proyecto para fortalecer el Servicio Penitenciario

La iniciativa, correspondiente al expediente Nº 28.750, contempla la incorporación de 50 cargos de agentes penitenciarios y 15 cargos de Oficiales Subadjutores del Escalafón Cuerpo General del Personal de Seguridad, representando un avance significativo en el fortalecimiento de los recursos humanos del sistema penitenciario provincial.

El proyecto fue oportunamente defendido ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas por el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y el subdirector Santiago García, quienes destacaron la necesidad de reforzar las dotaciones de personal en distintas unidades, reconociendo el compromiso y la labor sostenida que el personal penitenciario desarrolla, muchas veces en contextos de dotaciones reducidas.

La aprobación de esta iniciativa constituye un paso fundamental para acompañar el crecimiento institucional, mejorar la capacidad operativa y garantizar un servicio penitenciario acorde a las demandas actuales, fortaleciendo así una función esencial para la seguridad pública.