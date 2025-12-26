Concepción del Uruguay: Sorprendidos robando en una obra en construcción

Según se confirmó a Génesis24, dos hombres fueron aprehendidos durante la noche luego de ser sorprendidos por personal policial mientras intentaban sustraer diversos elementos de una obra en construcción.

El procedimiento, llevado adelante por efectivos de la Comisaría Tercera, tuvo lugar a las 23:30 horas en las inmediaciones de calle Balbín y 21 del Oeste.

Mientras los uniformados realizaban una patrulla preventiva por el sector, divisaron a dos sujetos en actitud sospechosa. Uno de ellos salía de un terreno donde se desarrolla una obra, trasladando una carretilla con diversos elementos. Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron realizar una maniobra evasiva, pero fueron interceptados y demorados a los pocos metros.

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 45 años y un joven de 23 años.

Tras inspeccionar el lugar, la policía constató que para ingresar a la obra, los delincuentes habrían violentado una puerta de madera ubicada en la parte posterior, dañando la cadena y el candado de seguridad.

En el lugar se hicieron presentes los damnificados, quienes reconocieron las herramientas y materiales como de su propiedad. Los elementos que intentaban llevarse consistían en: Una carretilla, una ventana y varias piezas de cerámica.

La Fiscalía Auxiliar en turno dispuso el secuestro de los elementos y su inmediata entrega a los propietarios. Por su parte, ambos masculinos fueron trasladados a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanecen alojados por el delito de «Robo en Flagrancia». En el sitio también intervino personal de la División Policía Científica.

