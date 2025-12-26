Emitieron alerta por tormentas fuertes para este sábado

Los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá, serán afectados por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, en los departamentos Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy el alerta será amarillo y el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda: