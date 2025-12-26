Concepción del Uruguay: Rescataron y estabilizaron a una mujer que sufrió una convulsión mientras estaba en el agua, en el Itapé

La rápida reacción de los guardavidas y la asistencia inmediata del personal de sanidad evitaron una tragedia. La mujer fue trasladada al hospital local.

Una tarde de playa en el balneario Itapé de Concepción del Uruguay estuvo cerca de convertirse en tragedia este miércoles. Alrededor de las 17:50 horas, los guardavidas de turno detectaron que una mujer se encontraba sin reacción dentro del agua, activando de inmediato el protocolo de emergencia.

Rescate y estabilización

Tras ser extraída del río, la mujer fue llevada rápidamente hasta el puesto de sanidad del balneario. Allí, la enfermera Mónica González constató que la víctima se encontraba en un estado posconvulsivo. Gracias a las maniobras de estabilización realizadas en la sala de primeros auxilios por la enfermera y el paramédico Jonathan Barrios, se logró controlar la situación clínica de la paciente.

Operativo conjunto

El incidente requirió un trabajo coordinado epara asegurar la zona y garantizar el traslado sanitario:

Guardavidas: Encargados del rescate inicial.

Personal de Sanidad y 107: Responsables de la estabilización y traslado en ambulancia.

Finalmente, la mujer fue derivada por personal del servicio 107 al hospital local para una evaluación más exhaustiva. La eficiencia del equipo de seguridad de la playa fue clave para salvar su vida.

Crédito: 03442